Europejski Korpus Radnych powołany. Samorządowcy odebrali nominacje

Dużo wyjazdów przed radnymi

- Zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych, by uczestniczyli w kreowaniu naszej polityki w Unii Europejskiej. Chcemy, by był to nasz korpus wsparcia kiedy będziemy w Brukseli lobbować na rzecz jakiegoś rozwiązania, czy to na poziomie Komitetu Regionów, czy podczas negocjacji z Komisją Europejską – wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki. - Chcielibyśmy też, aby członkowie Korpusu Radnych uczestniczyli w zagranicznych wyjazdach studyjnych i naszych unijnych projektach międzyregionalnych. Tych ostatnich jest obecnie bardzo wiele, sami realizujemy dwanaście tego rodzaju przedsięwzięć, w których uczestniczy łącznie siedemdziesiąt regionów z całej Europy.