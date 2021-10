Europoseł Kosma Złotowski chce wiedzieć, co działo się w unijnych kuluarach. Tusk wywierał naciski?

Kosma Złotowski chce wiedzieć, czy w ramach oceny i zatwierdzania KPO, Komisja konsultowała się z Tuskiem albo jego współpracownikami, a jeśli tak, to czy spotkanie te były protokołowane. Europoseł dopytuje na podstawie jakich przepisów Komisja konsultuje kwestię ewentualnego zatwierdzania Krajowego Planu Odbudowy z przewodniczącym EPL oraz czy takie konsultacje obejmują liderów innych europejskich partii politycznych.

„Tusk twierdzi, że ma wpływ na decyzję o zatwierdzeniu polskiego KPO. Jeśli to prawda to znaczy, że dla Komisji Europejskiej nie liczą się argumenty, ale naciski polityczne. A może to po prostu kolejne kłamstwo Donalda Tuska?” - napisał Złotowski na Twitterze