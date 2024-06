Nasze twarze w Brukseli. Oto nowi europosłowie z Kujawsko-Pomorskiego

Krzysztof Brejza ma za sobą doświadczenie półrocznej pracy w PE. Zastąpił w Brukseli i Strasburgu Radosława Sikorskiego, który wrócił do kraju, by w rządzie Donalda Tuska objąć tekę ministra spraw zagranicznych. Brejza w latach dominacji Prawa i Sprawiedliwości oraz innych koalicjantów tej partii, działał w politycznej opozycji. Stał się jedną z jej twarzy, głośno było o aferze Pegasusa, kiedy okazało się, że polityka pochodzącego z Inowrocławia podsłuchiwano właśnie za pomocą tego systemu. Pełnił wówczas funkcję szefa kampanii wyborczej KO.

Brejza: Najważniejsze jest bezpieczeństwo

W nowym PE do głosu dochodzą również ruchy skrajne. Sukces wyborczy na swoim koncie mają, m.in. politycy Konfederacji, znani z antyunijnych sentymentów. - To wielkie niebezpieczeństwo dla zjednoczonej Europy. Siły brunatne rzeczywiście wychodzą trochę wzmocnione w tych wyborach. Często są inspirowane przez kierunek wschodni. Tak, jak w latach 50. w interesie ZSRR było wspieranie ruchów komunistycznych w Europie Zachodniej, by przeszkadzać w integracji, tak obecnie wiemy przecież, że postsowiecka Rosja wspierała mnóstwo projektów nacjonalistycznych, skrajnie prawicowych, właśnie po to, by UE rozbijać od środka.