Extra Pensja - te liczby padają najczęściej. Mamy dane za pierwsze półrocze 2022

Extra Pensja to jedna z najpopularniejszych gier organizowanych przez Totalizator Sportowy. Wygrana pierwszego stopnia to 5000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat. Sprawdziliśmy, które liczby losowano najczęściej w 2022 roku. Nasze zestawienie obejmuje 104 losowania od 1 stycznia do 30 czerwca.

Dr Jerzy Rosiński, psycholog społeczny, zauważa, że gdyby szansę wygranej w totka oceniać matematycznie, to gra się nie opłaca. Ale takie decyzje nie są racjonalne, mają podstawy emocjonalne.

- Strata, ryzyko jest stosunkowo niewielkie, bo zabawa zaczyna się już od kilku złotych - mówi. - A wygrać można wiele. Przez chwilę łudzimy się, że odmieni się nasz los. W momencie losowania czujemy przyjemne napięcie, ekscytację - tłumaczy.

Teoretycznie każda liczba powinna być losowana tyle samo razy. Jednak w praktyce jedne liczby losowane są częściej niż inne. Sprawdziliśmy, jakie liczby najczęściej losowano w pierwszym półroczu 2022 czyli od 1 stycznia do 30 czerwca. Przedstawiliśmy je w poniższej galerii.