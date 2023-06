Falubaz Zielona Góra jak walec, Abramczyk Polonia Bydgoszcz rozbita. A w niedzielę mecz

Wiktor Przyjemski jest najskuteczniejszym zawodnikiem nie tylko Abramczyk Polonii, ale już całej I ligi . Jego ligowa średnia imponuje - to już 2,595pkt na wyścig i 11,78 na mecz. Z takim młodzieżowcem i liderem ligi w składzie bydgoska drużyna powinna pewnie wygrywać mecz za meczem. Tymczasem Abramczyk Polonia ma już trzy porażki na koncie. Wszystkie na wyjazdach (Landshut, Zielona Góra, Gdańsk), ale w niedzielę to się może zmienić.

Wystarczy rzut oka na wspomniane statystyki. Od pierwszego w całej lidze Przyjemskiego, pozostałych polonistów dzieli przepaść. Dopiero 14. jest Andreas Lyager, 18. Kenneth Bjerre, a 25. David Bellego. Do tego dochodzą kłopoty ze zdrowiem. Na dłużej z jazdy wyłączony jest Daniel Jeleniewski (to skutek wypadku w Poznaniu).

Do Bydgoszczy przyjeżdża drużyna z Zielonej Góry - główny kandydat do awansu, lider rozgrywek, niepokonany w dotychczasowych dziewięciu meczach. - Falubaz jedzie jak walec - przyznaje Jerzy Kanclerz, prezes Polonii. - Mają mocny, bardzo wyrównany skład. Niemal wszyscy jadą na swoim poziomie. U nas jest z tym problem - przyznaje.

Pauzują również Lyager i Bellego. Duńczyk zmaga się z urazem ręki po wypadku w lidze duńskiej. Opuścił już wyjazdy do Poznania i Gdańska. Bellego upadł ostatnio w Niemczech. Pojechał z bydgoską drużyną do Gdańska, ale w trakcie zawodów się wycofał. - David wystartował, ale odczuwał ból i w trakcie wyścigu słabł z każdym metrem. W końcu zdecydowaliśmy, że powinien odpocząć. Pojechał do szpitala na dokładne badania. Na szczęście nie ma złamań, ani pęknięć - zapewnia Kanclerz. - Żaden z tych urazów nie jest "długoterminowy", ale wychodzimy z założenia, że lepiej, by Lyager i Bellego teraz dobrze zaleczyli urazy, bo najważniejsze dopiero przed nami.