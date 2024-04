Farmaceuci chcą pomagać seniorom. Konieczna jest specjalistyczna opieka farmaceutyczna dla seniorów

Farmaceuci wskażą seniorom, jakich leków nie powinni samodzielnie używać. I przestrzegają przed tymi przeciwbólowymi. Wesprą ich psycholodzy. - Cieszę się, że poza naszymi licznymi działaniami w zakresie profilaktyki, kampaniami, które informują pacjentów o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej, zajmiemy się teraz nowym, bardzo ważnym i potrzebnym zagadnieniem, czyli opieką farmaceutyczną – zapowiedział Maciej Schulz, p. o. dyrektora K-P OW NFZ w Bydgoszczy podczas briefingu prasowego, w ramach nowej odsłony „Wtorku z farmaceutą”.

Ta opieka najbardziej potrzebna seniorom

W opiece farmaceutycznej chodzi przede wszystkim o zdrowie i bezpieczeństwo lekowe seniorów. A z nim nie jest w Polsce najlepiej, co potwierdziły wyniki programu pilotażowego, który przeprowadzono w całym kraju. Na zlecenie ministerstwa zdrowia, a koordynowanego przez prof. Agnieszkę Neumann-Podczaską, prezeskę Polskiego Towarzystwa Opieki Farmaceutycznej (PTOF).

- Od czerwca do listopada 2022 roku, 75 farmaceutów wykonało w Polsce 850 przeglądów lekowych, w tym 46 w naszym województwie – poinformowała mgr farmacji Agata Szykulska, koordynator Kujawsko-Pomorskiego PTOF. Wskazując, że seniorzy w swoich torbach przynieśli nie tylko leki zalecane przez lekarzy, ale też te zakupione przez siebie - głównie suplementy diety. W efekcie, wiele z nich okazało się zbędnych, dawało działania niepożądane, powodowało interakcję z przepisanymi lekami. - W Polsce, wśród osób po 65 roku życia, co najmniej 2 mln spożywa dziennie po 5 leków, dlatego widzimy ogromną potrzebę wprowadzenia opieki farmaceutycznej, aby ta niekontrolowana wielolekowość nie szkodziła seniorom - argumentowała Agata Szykulska. W ramach pilotażu - po uporządkowaniu przez farmaceutów leków u 850 osób - aż u 83 proc. z nich poprawił się stan zdrowia. Seniorzy nauczyli się też rozmawiać z medykami, dopytywać o wszelkie kwestie związane z lekami.

Aby pacjent nie ulegał reklamom

Jak na razie przeglądy lekowe nie są refundowane, stąd ta determinacja farmaceutów, aby pokazać, jak są one ważne. Chcą też podkreślić, jak istotna w ogóle jest opieka farmaceutyczna nad każdym pacjentem, także tym młodszym. Podejście do niego, cała profilaktyka… Aby pacjent nie ulegał reklamom suplementów diety, ale i potrafił właściwie zmierzyć sobie ciśnienie, odpowiednio podać insulinę. - Chcemy krzewić naszą farmaceutyczną wiedzę, aby nie dochodziło do tego, że pacjentka - po zaleceniu lekarza, aby stosowała insulinę trzy razy dziennie do posiłku - nie wstrzykiwała jej bezpośrednio, ale do swojego jedzenia. Bo i tak się zdarzyło – mówiła mgr farmacji Maryla Skowrońska - Lisiewicz.

Na briefingu wyczulano i na to, aby - szczególnie seniorzy - właściwie dobierali leki przeciwbólowe do tych, które zażywają na co dzień. - Jeśli np. pacjent ma nadciśnienie tętnicze, to powinien unikać leków przeciwbólowych z ibuprofenem, bo może on wpływać na ciśnienie i będzie czuł się on gorzej. A lekarz spojrzy na wyższe pomiary tego ciśnienia i zwiększy dawkę leku, aby je obniżyć co może doprowadzić do niewłaściwego leczenia – wskazywała Agata Szykulska. Dlatego bardzo dokładnie trzeba dobierać leki przeciwbólowe, a przede wszystkim należy zacząć od tego, na co się leczymy i jakie leki konkretnie przyjmujemy. Powinna to być pierwsza informacja seniora dla farmaceuty w aptece.

Opieka farmaceutyczna z... psychologiem

Nowością jest to, że we „Wtorkach z farmaceutą” będzie obecny psycholog. Każdy senior będzie mógł sprawdzić swoją pamięć i samopoczucie, co może być pierwszym krokiem do pogłębionej diagnozy depresji. Mgr psychologii Amelia Orawczyk: - Szacuje się, że u osób w podeszłym wieku około 40 proc. zaburzeń depresyjnych jest niewykrywalna, dlatego chcemy dać seniorom większą szansę na skontrolowanie siebie. Psycholog apelowała, aby nie bagatelizować u tych osób płaczliwości, lęku, poczucia winy, unikania kontaktów z innymi ludźmi. - Często są to pierwsze objawy depresji. Dla nas takie podejście osób z otoczenia seniorów do tych symptomów jest dużym problemem. Kolejne spotkanie w ramach „Wtorku z farmaceutą” w K-P OW NFZ w Bydgoszczy, przy ul. Łomżyńskiej 33 zaplanowano na 21 maja w godzinach od 10.00 do 13.00.

