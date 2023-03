Fenomenalna połowa! Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz nie przestraszyła się mistrza Polski

Śląsk Wrocław - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 101:90 (18:30, 34:30, 27:15, 22:15)

Śląsk: Martin 23, 9 as., Mitchell 13 (1), Nizioł 11 (1), Dołębiowski 9 (1), Parachouski 0 oraz Dziewa 16 (1), Pusica 10 (2), Ramljak 8, Kolenda 6, Tomczak 5, Karolak 0.

Enea Abramczyk Astoria: Szymkiewicz 23, Simon 18 (3), Henry 16 (2), Smith 15 (2), Petrilevicius 2 oraz Cayo 8, Lewandowski 4, Frąckiewicz 3, Wadowski 1.

Śląsk w tym meczu walczył o fotel samodzielnego lidera PLK, ale Enea Abramczyk Astoria pojechała do Wrocławia bez absolutnie żadnych kompleksów. Pod wodzą Athanasiosa Skourtopoulosa drużyna wygrała trzy z czterech spotkan i bardzo blisko zapewnienia sobie utrzymania.

Bydgoszczanie zaczęli świetnie. To oni częściej prowadzili, a w połowie 1. kwarty po akcjach 2+1 Łukasza Frąckiewicza i Mike'a Smitha było 11:17. Gdy za 3 przymierzył w kolejnej akcji Ben Simons, to trener Ertugrul Erdogan musiał prosić o przerwę, bo Asta była nie do zatrzymania w ofensywie. Nic nie pomogło, bo przewag urosła szybko do 14 punktów (11:25). Wrocławianie byli bezradni w obronie i raz za razem goście pakowali im piłkę do kosza z faulami w dodatku. Po niespełna 13 minutach gry w hali mistrza Polski Asta miała na koncie 40 punktów!