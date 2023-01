Ferie zimowe 2023. Wybierasz się własnym autem w góry? Zabierz ze sobą łańcuchy na koła

Łańcuchy przeciwśniegowe należy zakładać przynajmniej na dwa koła napędowe. Ich rozmiar trzeba dostosować do wymiaru koła. Stalowe siatki różnią się wzorem, w jaki ogniwa układają się na oponie, a także materiałem, z którego są wykonane. Im więcej metalowych splotów znajduje się na bieżniku, tym łatwiejsza będzie jazda po zaśnieżonej nawierzchni. Najlepsze łańcuchy to te, których ogniwa mają ostre krawędzie, wrzynające się w śnieg lub lód.

Zakładanie łańcuchów warto przećwiczyć przed wyjazdem i najlepiej zrobić to w miejscu, gdzie nie ma siarczystego mrozu, a koła naszego auta nie znajdują się do połowy w śniegu. Gdy robimy to po raz pierwszy, taka czynność może wydawać się trudna i skomplikowana, jednak po kilku próbach dojdziemy do większej wprawy, co w warunkach, gdy rzeczywiście będziemy musieli użyć tych elementów, może zaoszczędzić nam sporo nerwów, czasu i przemarzniętych dłoni – radzi Adam Bernard.