Festiwal "Szelesty” po latach wraca do Sępólna Krajeńskiego. Heavymetalowy koncert już po wakacjach

Na gwiazdy światowego formatu nie ma co się nastawiać, za to lokalny rock i heavy metal mają się dobrze. Na tyle, by z aktywnych zespołów w Sępólnie Krajeńskim reaktywować festiwal „Szelesty”. Oficjalnie możemy potwierdzić, że bardzo popularne w latach 90. wydarzenie, wraca do Sępólna Krajeńskiego już jesienią. Nie na plażę, jak wstępnie była mowa, lecz na bardziej adekwatne na razie miejsce do plenerowych imprez.

- Koncert odbędzie się w piątek, 6 września w Krajna Park, wstępnie w okolicach godziny 18.00. Wystąpią Human Shape, Entfloria, prowadzimy jeszcze rozmowy z innymi zespołami. Spodziewamy się, że impreza zgromadzi maksymalnie 200 osób. Mam nadzieję, że osoby które grały wcześniej, powspominają publicznie wcześniejsze edycje. W przyszłości na pewno zrobimy to inaczej, być może uda się „rozdmuchać” to wydarzenie na większą skalę – mówi pomysłodawca Artur Juhnke. przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie, prywatnie fan heavy metalu.