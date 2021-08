Festiwal Wisły w Bydgoszczy? Organizatorzy: Stary Fordon to prawdziwa perła

W poniedziałek u nabrzeża Starego Fordonu zacumowali uczestniczy Flisu św. Jakuba. Organizatorem imprezy jest Nadwiślańska Organizacja Turystyczna, ta sama, która odpowiada za zakończony 15 sierpnia Festiwal Wisły. Partnerem jest za to Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, które zaprosił uczestników flisu do Bydgoszczy.

Główną atrakcją Flisu św. Jakuba była łódź typu nasuta. To pierwsza w Polsce zrekonstruowana łódź, której obraz znajduje się na fresku w kościele Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Została zbudowana przez flisaków dwa miesiące temu. To jej dziewiczy rejs (wypłynęła 25 lipca z Warszawy). Na jej pokładzie znajduje się drewniana figura św. Jakuba, która najpierw trafi do sanktuarium Santiago de Compostella, a potem ma wrócić do Polski i ostatecznie trafić na wzgórze w Dobrzyniu.