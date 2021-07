Inwestycje nad Kanałem Bydgoskim. Może powstać park kulturowy, ale do UNESCO wciąż daleko

- UESCO to już naprawdę musi być coś wyjątkowego, niezwykła rzecz - mówi Sławomir Marcysiak, bydgoski miejski konserwator zabytków. Odsyła do opracowania na temat Kanału Bydgoskiego, w którym wypowiada się prof. Jakub Lewicki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wspomina również, że już wcześniej zwracano się do niego w sprawie opinii na temat ewentualnych kroków, jakie można by podjąć, by kanał został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. - Profesor Lewicki mówi, że owszem, trzy kanały razem - Elbląski, Bydgoski, Augustowski - miałyby szansę w procedowaniu o wpisanie na listę. Ale każdy z nich osobno już nie.

Marzenie o UNESCO

Dyskusja o wpisaniu bydgoskiego do tego światowego rejestru odżyła kilka lat temu, kiedy przy ulicy Wrocławskiej powstawał pierwszy apartamentowiec. Już w 2016 roku prof. Lewicki zaznaczał: - Stary Kanał Bydgoski jest bardzo cennym zabytkiem techniki i wielu bydgoszczan marzy o wpisaniu go na listę UNESCO. Potem dodał: - Ale jest to szalenie trudne. Utrata kompletności ochrony terenu nad kanałem bezpowrotnie zamyka drogę do wpisania go na tę prestiżową listę.