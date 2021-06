Finał Pucharu Polski KPZPN 2021. Puchar dla Włocłavii Włocławek. W karnych wygrała z Elaną Toruń [zapis relacji na żywo, zdjęcia, wideo]

KONIEC! Puchar dla Włocłavii W serii rzutów karnych lepsza Włocłavia. Wygrała 8:7. Decydującą jedenastkę wykorzystał bramkarz Łukasz Zapała. Przestrzelił Jakub Pawlicki (trafił w słupek). Włocłavia po raz drugi zdobyła Puchar Polski na szczeblu województwa kujawsko-pomorskiego. Co ciekawe triumfowała 26 czerwca czyli dokładnie 8 lat po pierwszym sukcesie.

- Zdobycie pucharu to miała być taka kropka nad i w tym sezonie. Jednak główny cel nie został zrealizowany. Nie wywalczyliśmy awansu do 3. ligi. Mam nadzieję, że to trofeum nam trochę osłodzi tę porażkę w rozgrywkach ligowych - powiedział Rafał Lewandowski, trener Włocłavii.

Karne

0:1 - Esteban Munoz Nogales

1:1 - Tomasz Szablewski

1:2 - Aleksander Kowalski

2:2 - Tomasz Wypij

2:3 - Damian Lenkiewicz

3:3 - Piotr Szablewski

3:4 - Hubert Antkowiak

4:4 - Patryk Wojtylak

4:5 - Sebastian Rak

5:5 - Kamil Kuropatwiński

5:6 - Jakub Świeciński

6:6 - Stanisław Łojewski

6:7 - Jakub Stawski

7:7 - Bartosz Czyżewski

7:7 - Jakub Pawlicki (w słupek)

8:7 - Łukasz Zapała