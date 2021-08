Flis świętego Jakuba zmierza do Gdańska, a po drodze zawinął do Dobrzynia nad Wisłą Małgorzata Chojnicka

W sobotę do dobrzyńskiej przystani przybił Flis świętego Jakuba, który płynie do Gdańska. W ten sposób Nadwiślańska Organizacja Turystyczna wraz z Pracownią Szlaku św. Jakuba przy UMK w Toruniu chcą otworzyć drogę wodną do Santiago de Compostela. To Camino de Vistula. W Płocku na łódź wsiadł Sebastian Olewiński, zastępca burmistrza Dobrzynia nad Wisłą.