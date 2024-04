Forum Rewitalizacji w Cukrowni Żnin - program. Wydarzenie zaplanowano w ramach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków

Forum Rewitalizacji w Żninie: Nie możemy wymazać historii

W programie Forum przewidziano panele dyskusyjne. Będzie okazja do spotkania zarówno z ostatnim dyrektorem Cukrowni w Żninie, jak i pracownikami nieistniejącego już zakładu produkującego cukier.

- Nie możemy wymazać historii, budynek to materia, na której czas odciska piętno. I o tę historię powinniśmy walczyć. W świecie spłycającym lokalną kulturę, poddającym nas globalnym trendom, powinniśmy walczyć o autentyczność - podkreślają twórcy Forum.

Dowiemy się, jak wygląda proces rewitalizacji w Polsce, ile obiektów jesteśmy w stanie ocalić oraz jak wygląda w tym temacie nasz kraj w odniesieniu do innych państw na terenie Unii Europejskiej. Na koniec cyklu spotkań po Cukrowni Żnin oprowadzi Andrzej Wojciechowski - wieloletni, dawny pracownik zakładu.

Tak teraz wygląda Cukrownia Żnin - obiekt po rewitalizacji:

Oto szczegółowy program Forum Rewitalizacji w Cukrowni Żnin

12:25 Rewitalizacja społeczna - rozmowa działania Fundacji Leny Grochowskiej, działania z osadzonymi w Zakładach Karnych

Wystąpią:

Łukasz Dziamski Partner Kancelarii HANTON, Fundacja Most the Most

Monika Wojciechowska szefowa Arche Pracowni Rewitalizacji Mebli

Aneta Żochowska dyrektor Fundacji Leny Grochowskiej

13:00 II Panel "Drugie życie zabytków" Jak obecnie podchodzimy do zabytków? Z jakimi zależnościami wiąże się rewitalizacja zabytków?

Wystąpią:

Magdalena Sidorowicz Arche SA

Piotr Grochowski Arche SA

Marek Bulak Bulak Projekt

Zofia Kamińska - Konserwator Dzieł Sztuki

13:45 - 14:15 PRZERWA

14:15 Uratowane prezentacja rewitalizacji Arche

Wystąpią:

Józef Zawadzki inwestor Arche

Piotr Grochowski Arche SA

Magdalena Sidorowicz Arche SA

Izabela Rudzka Szkoła Główna Handlowa

Dominik Poręcki - Mecenas Arche SA