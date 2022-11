Forum Rolnicze 2022 o bezpieczeństwie białkowym. Potrzebujemy soi z naszych upraw

Nowe odmiany soi

Największy udział w paszach ma śruta sojowa, stąd intensywne prace nad odmianami soi przystosowanymi do uprawy w Polsce. - Od kilku lat do Krajowego Rejestru i do obrotu nasiennego wprowadza się nowe, wysokowydajne odmiany soi, coraz lepiej przystosowane do warunków glebowo-klimatycznych Polski – podkreśla resort.