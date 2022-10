Forum Rolnicze 2022 o gospodarce wiejskiej w czasie kryzysu

- Szacuje się, że zapotrzebowanie na ziarno zbóż w Polsce w sezonie 2022/2023, może być o około 1,5 proc. większe niż w poprzednim i wynieść 25,5 mln ton – informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. - Tradycyjnie największą pozycją po stronie rozchodów jest zużycie zboża na pasze. Spasanie zbóż w sezonie 2022/2023 prawdopodobnie zmniejszy się o blisko 1 procent wskutek redukcji pogłowia trzody chlewnej, nastąpi zaś wzrost zużycia zbóż do siewu oraz w przemyśle. Wykorzystanie ziarna w przemyśle spożywczym może być większe z uwagi na wzrost liczby obywateli z Ukrainy w Polsce.

W Polsce znaczące zwyżki ziarna

Jednak zbóż w Polsce nie zabraknie. - Od sezonu 2012/2013 generowane są znaczące nadwyżki ziarna, co przyczyniło się m. in. do zwiększenia krajowego eksportu. W ostatnich latach z Polski wywożono 23 - 26 procent polskich zbóż – podaje KOWR.