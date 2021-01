Fundacja „Psie Nadzieje” z Sępólna szuka bohatera z Gdańska, który pół wieku temu uratował życie tonącemu chłopcu. Znalazła jego pamiątkę

Wyrwana kartka pochodzi z książki „Ten obcy” Ireny Jurgielewiczowej. To była właśnie nagroda dla nastoletniego wówczas Andrzeja Rode, który ponad pół wieku temu uratował życie młodszemu koledze. Dziś to prawdopodobnie około 65-latek. Tyle o nim wie Fundacja.

- Bazarek ze starymi książkami dla zwierząt robimy już od pewnego czasu. W ten sposób zbieramy pieniądze na ich utrzymanie. Mamy je od darczyńców, znajomych, ale też sama kupuję w Internecie. Nie sądziłam, że znajdę kiedyś w nich taki skarb – opowiada Edyta Seidler, wiceprezeska Fundacji „Psie Nadzieje”. - I podejrzewam, że to właśnie w którejś z tych zamówionych znalazłam kilka dni temu tę dedykację. Byłam tak oszołomiona, gdy ją zobaczyłam, że nawet nie pamiętam, w której dokładnie książce. Chciałam znaleźć dla niej bezpieczne miejsce. Była luźno włożona, taka krucha, wyrwana z oryginału. Widać było, że ktoś chciał ją zachować na pamiątkę.

- Może ten mężczyzna podarował komuś książkę, a dedykację chciał zachować. Nie wiemy. Na pewno przeleżała długi czas, była dla niego ważna i powinna do niego wrócić. Poszukiwania tego pana zaczęłyśmy na Facebooku, ale nie wszyscy korzystają z Internetu, więc chcemy się skontaktować również ze szkołą, do której uczęszczał. Mamy nadzieję, że do niego dotrzemy, może przez rodzinę, znajomych. Kartkę na pewno odeślemy. A może nawet znajdzie się ten uratowany chłopiec – rozmyśla pani Edyta.