Fundusz Sprawiedliwości nie dla Bydgoszczy. Nad Brdą nie będzie casusu "rzeszowskiego"

- Nie doczekaliśmy się ani odpowiedzi, ani pieniędzy - mówi Marta Stachowiak, rzeczniczka prezydenta Bydgoszczy pytana również o to, czy w ogóle od powstania Funduszu w 2017 roku miasto otrzymało jakiekolwiek środki.

Bydgoski ratusz potwierdza, że od czerwca, kiedy prezydent Rafał Bruski wystąpił do premiera Morawieckiego o dofinansowanie bydgoskich szpitali w ramach Funduszu Sprawiedliwości, nie było reakcji władz centralnych.

Na co pieniądze z funduszu?

Temat wrócił przy okazji niedawnej publikacji z raportu Najwyższej Izby Kontroli, której kontrolerzy przyjrzeli się wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. W pokontrolnych wnioskach NIK-u znalazło się, między innymi odniesienie do przekazania funduszy na rzecz szpitala w Rzeszowie. Przypomnijmy, że to właśnie na "casus rzeszowski" prezydent Bruski powoływał się kierując swoje pismo do premiera Morawieckiego. Prosił wtedy o przyznanie środków na zakup dla bydgoskich szpitali sprzętu przeznaczonego dla ofiar przemocy.