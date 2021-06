Funkcjonariusze z Grudziądza na medal! Pędzą na sygnale tam gdzie ludzie potrzebują pomocy. Zostali nagrodzeni [zdjęcia]

I tak jeśli chodzi o policjantów to:

- Miniony rok był trudniejszy niż pozostałe lata. Dołożono nam wiele obowiązków związanych z trwającą pandemią, a nadto trzeba było wykonywać dotychczasowe zadania - mówi st. asp. Szymon Nowicki. - Jednak dla mnie jako dzielnicowego jednym z trudniejszych wyzwań było to, że mieliśmy ograniczony kontakt z mieszkańcami i jedynym wyjściem były rozmowy telefoniczne. Było to oczywiście podyktowane obostrzeniami sanitarnymi. Mimo tego tam gdzie wymagała tego sytuacja staraliśmy się docierać bezpośrednio. Też pamiętaliśmy o tym, żeby w tym trudnym czasie zaglądać do mieszkańców z naszych rejonów i sprawdzać czy nie potrzebują wsparcia czy to przy zrobieniu zakupów, czy załatwieniu innych spraw.