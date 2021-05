Zaatakował policjanta w Grudziądzu. Po ponad tygodniu poszukiwań Daniel D. został zatrzymany

Przypomnijmy. Do zdarzenia doszło w nocy z 13 na 14 maja. Do sklepu przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu weszło dwóch mężczyzn: 17 i 43-latek. Jeden miał zagadywać ekspedientkę, a drugi przeskoczył ladę i ukradł kasetkę z gotówką. Przed sklepem na swoich kompanów czekał w aucie trzeci. W godzinach nocnych interwencyjny patrol policji namierzył samochód, którym poruszali się podejrzani złodzieje. Funkcjonariusze sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi dawali znać, by auto zatrzymało się. Gdy policjant podszedł do pojazdu kierujący odpalił silnik i ruszył najpierw w kierunku policjanta, a potem do ucieczki. Mundurowy doznał niewielkich obrażeń ciała i zdążył wyciągnąć broń oraz oddać kilka strzałów w kierunku uciekinierów. Dwóch z trójki grupy złodziei zostało zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące. Mają zarzuty dokonania kradzieży zuchwałej. Trzeci, kierujący który dopuścił się ataku na policjanta ukrywał się... do niedzieli, 23 maja.