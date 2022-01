Gadżety z Chełmna. Co w ofercie dla mieszkańców i turystów? Zdjęcia

Informacja Turystyczna mieści się na parterze Muzeum Ziemi Chełmińskiej. To właśnie w tym miejscu można kupić ciekawe gadżety, nawiązujące do Chełmna i będące wspaniałą pamiątka z pobytu tutaj.

Jednym z najbardziej ostatnio popularnych gadżetów "z Chełmnem" jest kubek z panoramą Miasta Zakochanych, który można kupić w kilku kolorach - o większej lub mniejszej pojemności. W swoich domach mają je nie tylko turyści - powodzeniem cieszą się również u mieszkańców miasta, którzy chętnie zaglądają do IT, by je nabyć i cieszyć się parząc w nich poranną kawę.

Co w swojej ofercie ma obecnie Informacja Turystyczna? Zobaczcie na naszych zdjęciach.