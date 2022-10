Gala Rolnik Roku 2022 już wkrótce! Zapraszamy kandydatów. Na zgłoszenia czekamy do 11 listopada

Rolnik Roku jest wyłaniany w trzech kategoriach: „Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku do 100 ha”, „Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku powyżej 100 ha” oraz „Innowacyjny Rolnik Agroprzedsiębiorca Roku”. Kandydatów ocenia kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele „Gazety Pomorskiej”, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP.

Konkurs prowadzony jest na terenie ukazywania się „Gazety Pomorskiej”, można więc zgłaszać kandydatury nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale także z powiatu chojnickiego. Zgłoszenia przyjmujemy do 11 listopada. Formularz do wypełnienia oraz regulamin znajdziecie na stronie pomorska.pl/konkurs_agro.