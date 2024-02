Gala sportu w Sicienku. Stypendia także za działalność artystyczną [zdjęcia]

Dużo klubów sportowych działa w gminie Sicienko? - Tak, bardzo dużo. Największa grupa to oczywiście nasi piłkarze od przedszkola aż po dwa kluby seniorskie. W dalszej kolejności to zapaśnicy, około setki ich mamy. To dlatego władze Kujawsko-Pomorskiego Związku Zapasów mają swoją siedzibę w naszej gminie. Młodzież trenuje też unihokeja. Od niedawna działają dwie sekcje siatkówki. To najbardziej popularne dyscypliny, choć są też inne na przykład ping-pong w Trzemiętowie – informuje Piotr Chudzyński, wójt Sicienka.

Sukcesy warte nagrody

- Gdy pięć lat temu zorganizowano pierwszą „Sicieńską Galę Sportu” nikt nie przypuszczał, że stanie się ona jedną z sztandarowych imprez w naszej gminie. Dziś to święto nie tylko sportowców, ale też artystów - mówiła witając gości Anna Rudniak, dyr. referatu oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Gminy w Sicienku. To ona wraz z konferansjerem sportowym Jakubem Graczykowskim poprowadziła uroczystość.

Dobry rok dla sportu

- Ten rok zapowiada się bardzo dobrze. Za chwilę otworzymy Centrum Sportu. To nowoczesny obiekt z dużym stadionem, z trawą hybrydową, ze sztucznym oświetleniem, zapleczem dla piłkarzy i zapaśników. W ofercie dla ludzi aktywnych także siłownia i kort do squasha – mówił na otwarciu Piotr Chudzyński. - Będziemy opracowywać kolejne przestrzenie, by mieszkańcy mogli aktywnie wypoczywać na miejscu, nie musieli jeździć do Bydgoszczy. Chcemy by obok powstała kręgielnia z salą gier – wyliczał włodarz gminy.