Budowa Centrum Sportu w Sicienku na finiszu. Na stadion trzeba będzie poczekać dłużej

Gwałtu nie ma, bo firma Strabag, która wygrała przetarg na to zadanie i podjęła się prac za kwotę nieco ponad 16,5 mln zł, ma czas do jesieni. Wykonawca deklarował jednak, że roboty zakończy wcześniej. Najpierw mówiło się o grudniu 2023 r., potem o styczniu br. Dziś wiadomo, że najwcześniej inwestycja będzie gotowa w kwietniu. Tak przynajmniej ocenia zaangażowanie robót Piotr Chudzyński, wójt Sicienka. - Myślę, że jeszcze z dwóch miesięcy potrzeba – usłyszeliśmy w urzędzie gminy.

Prace wykończeniowe w toku

Budynek stoi, ale teren wokół wciąż jest rozgrzebany. Budowlańcy zaczęli już kłaść kostkę, ale główny ciąg komunikacyjny nie jest jeszcze utwardzony. A co w środku? - Trwają prace wykończeniowe, kładzione są kafelki i wykładziny. Brakuje też jeszcze wyposażenia – informuje włodarz gminy.

Jak dowiedzieliśmy się - samorząd nie ponagla wykonawcy. Nie przewiduje też otwarcia centrum przed wyborami. Zwłaszcza, że po zakończeniu prac budowlanych określić trzeba będzie zasady korzystania z niego i opracować system karnetów. To także zajmie trochę czasu.

Eksperymentalna murawa

Równolegle trwają roboty związane z rewitalizacją płyty stadionu w Sicienku. Obecnie teren boiska nie wygląda najlepiej. Wszędzie błoto. - To źle wygląda, ale pracy nie zostało wcale dużo – uspokaja Piotr Chudzyński. - Jak ziemia obeschnie będzie można kłaść maty z trawą hybrydową. Myślę, że w maju będzie wszystko gotowe. Na użytkowanie poczekać trzeba będzie jednak do września, aż trawa przyrośnie - informuje.

Bo boisko w Sicienku zyska specjalną, hybrydową nawierzchnię. W Polsce tylko kilka obiektów ma taką. To wciąż eksperyment. Nawierzchnia w 1/3 będzie sztuczna, a w 2/3 naturalna. Zwiększy to jej wytrzymałość. A to ważne, bo obciążenie boiska jest bardzo duże. Tylko w młodzieżówce trenuje w gminie Sicienko 200 piłkarzy. Samorząd planuje też wynajmować obiekt.

Gmina Sicienko jest kuźnią mistrzów zapasów. Coraz lepiej spisują się też piłkarze z tej gminy. Czy dzięki realizowanym inwestycjom sukcesów w przyszłości będzie więcej? Czas pokaże. Na razie sportowcy szykują się do uroczystości. W sobotę 24 bm. w szkole w Sicienku rozpocznie się o godz. 17 „Sicieńska Gala Sportu”, na której m. in. podsumowana zostanie 27. edycji Halowej Ligi Sicienka, a także wręczone stypendia sportowe.