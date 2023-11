Gala Środowisk Kajakowych 2023 w sobotę w Białymstoku. Dla kogo Złote Wiosła?

W 2022 roku w Poznaniu – polskiej stolicy sprintu kajakowego – odbyła się pierwsza edycja, podczas której nagrodzono w dziewięciu kategoriach. Podczas uroczystej ceremonii w stolicy Wielkopolski wyróżnienia odebrali m.in. trener Tomasz Kryk, twórca potęgi kobiecego sprintu, czy Tomasz Czaplicki, wicemistrz świata w freestyle’u, który zwyciężył w kategorii Kajakowe Sporty Nieolimpijskie. Najważniejszy laur trafił do rąk złotej osady K4 500 metrów kobiet w składzie Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol i Dominika Putto.

– Zeszłoroczna impreza została dobrze odebrana. To duża promocja kajakarstwa, a przy tym integracja środowisk kajakowych. Naszym założeniem jest cykliczna organizacja Gali, która mam nadzieję, że z roku na rok będą coraz liczniejsze i z okazją do wręczenia większej liczby wyróżnień – mówi Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego.

Zainicjowana przed rokiem impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem. Pomysł podsumowania wydarzeń mijającego roku i jednocześnie spotkania przedstawicieli różnych środowisk kajakowych przypadł do gustu na tyle, że Gala powinna na stałe wpisać się do kalendarz.

W tym roku również nie brakowało sportowych i organizacyjnych sukcesów. Polscy sprinterzy zdobyli dziewięć medali na mistrzostwach świata w Duisburgu, w tym dwa srebrne w konkurencjach olimpijskich. Ponadto, wrócili z Niemiec z pięcioma kwalifikacjami na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu. Do tego w kajakarstwie klasycznym biało-czerwoni sięgnęli po pięć krążków na III Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023. W międzynarodowej stawce błyszczały też młodsze roczniki: Polacy na MMŚ i MME stawali na podium po osiem razy, a podczas wrześniowego Turnieju Nadziei Olimpijskich w Poznaniu zdobyli aż 29 medali. Sukcesy naszych zawodników oglądaliśmy też w slalomie kajakowym. Niekwestionowaną liderką slalomistów była w tym sezonie Klaudia Zwolińska, podwójna wicemistrzyni Europy (w K-1 i C-1), a także trzecia zawodniczka MŚ w Londynie i cyklu PŚ w K-1. Na medal, a konkretnie dwa medale, spisała się polska drużyna K-1. Dariusz Popiela, Mateusz Polaczyk i Michał Pasiut zakończyli ten sezon ze statusem wicemistrzów Starego Kontynentu i trzeciej ekipy globu. Wielki sukces zanotowaliśmy też we freestyle’u kajakowym, w którym Zofia Tuła została wicemistrzynią świata w konkurencji kanadyjek. Na słowa uznania zasłużyli również organizatorzy największych wydarzeń sezonu w Polsce. Poza IE 2023 w naszym kraju odbył się PŚ w sprincie w Poznaniu czy MMŚ w slalomie kajakowym i kayak crossie w Krakowie.

– Takimi inicjatywami jak Gala Środowisk Kajakowych chcemy pokazać władzom samorządowym czy klubom, że kajakarstwo jest i rozwija się w całej Polsce – przekonuje Kotowicz. Wtóruje mu Paweł Skowroński, członek zarządu Polskiego Związku Kajakowego i Podlaskiego Okręgowego Związku Kajakowego, który jest organizatorem tegorocznej Gali Środowisk Kajakowych w Białymstoku. – Zależy nam na zintegrowaniu całego środowiska kajakowego. Uczestnicy będą mieli okazję do spotkań i rozmów, ale także do zwiedzenia Białegostoku czy Supraśla – wymienia. Na Galę zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, lokalnego samorządu, a także PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A, sponsora głównego Polskiego Związku Kajakowego, czy Lotto – partnera PZKaj. Swoją obecność na Gali Środowisk Kajakowych w hotelu Dwór Czarneckiego zapowiedział Wojciech Nowicki, pochodzący z Podlasia mistrz olimpijski w rzucie młotem. Galę, a później niezapomniany Bal Środowisk Kajakowych uświetni m.in. występ Julianny Olańskiej, uczestniczki 13. edycji programu Voice of Poland.

Start sobotniej Gali Środowisk Kajakowych – Złote Wiosła 2023 o godzinie 18:45, zaś kwadrans później rozpocznie się uroczysta ceremonia wręczenia nagród.