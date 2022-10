Gala Środowisk Kajakowych w Poznaniu za nami. Rozdano Złote Wiosła

Kończący się rok był wybitny dla polskiego kajakarstwa – biało-czerwoni święcili triumfy na mistrzostwach świata, Europy i Pucharze Świata niemal we wszystkich jego odmianach, m.in. w sprincie, slalomie kajakowym, maratonie kajakowym, SUP czy kajak polo.

– Ten rok na pewno przejdzie do historii, zwłaszcza przez pryzmat medali, których było bardzo dużo w konkurencjach olimpijskich. We wszystkich sportach kajakowych, w imprezach rangi mistrzowskiej czy Pucharu Świata zdobyliśmy łącznie 136 medali, w tym 56 złotych. Trzeba podkreślić, że jako jedyny związek sportowy w kraju przywozimy medale ze wszystkich igrzysk olimpijskich od Seulu i 1988 roku – wylicza Grzegorz Kotowicz, prezes zarządu Polskiego Związku Kajakowego, organizatora Gali Środowisk Kajakowych. –Kajakarstwo jest postrzegane głównie przez wyniki w sprincie czy slalomie kajakowym, ale to także i przede wszystkim kajakarstwo powszechne, które w ramach turystyki uprawia corocznie od 1,5 do 2 milionów Polaków – dodaje.