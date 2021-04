Galerie handlowe nadal ograniczone przez koronawirusa. "Na powrót do pracy czekamy, jak na zbawienie"

Z powodu koronawirusowych obostrzeń centra handlowe w całe Polsce od 20 marca są znowu zamknięte. Działać mogą w nich jedynie wybrane sklepy (np. spożywcze, drogerie, apteki) oraz punkty usługowe. - Nasz sklep do wybrańców, niestety, nie należy - kontynuuje bydgoszczanka. - Nawet boję się myśleć, ile każdego dnia tracimy na tym, że nie możemy normalnie funkcjonować.

Część kadry pracowała. Tyle, że niestandardowo.

- Wolnostojące sklepy naszej sieci pozostały otwarte, zgodnie z przepisami. Tylko te, znajdujące się w galeriach handlowych, nie działają. Otrzymaliśmy więc zalecenia odgórne. Sprzedawcy-kasjerzy, zatrudnieni w sklepach, które tymczasowo są nieczynne, mają pomagać obsłudze punktów wolnostojących - dopowiada nasza rozmówczyni.

Norma czasowa w czasach koronawirusa

Chodziło także o to, aby każdy zatrudniony (bo to nie tylko panie) wyrobił swoją czasową normę. Bywało, że jedna z drugą ekspedientką codziennie jeździły ponad 40 kilometrów do pracy, bo o ponad 20 km jest oddalony sklep, w którym pomagały.

Gdy podczas środowej konferencji ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego, pojawiły się informacje o stopniowym odmrażaniu gospodarki, pojawiła się też nadzieja dla handlu w centrach.