Garri Kasparow w Warszawie: dyktatorzy nie grają w szachy, wybierają pokera

Kolejny dzień warszawskie Centrum Konferencyjne POLIN jest wypełnione po brzegi kibicami, a zagraniczne gwiazdy są pod wrażeniem dużego zainteresowania, jakie wzbudził warszawski turniej. Organizację tego silnie obsadzonego turnieju szachowego rozgrywanego w Polsce wspierają zakłady bukmacherskie Superbet oraz firma Mokate. Właśnie dzięki wsparciu sponsorów do Polski po raz kolejny zawitał Garri Kasparow, legenda królewskiej dyscypliny sportu, który tyle samo co na temat przyszłości szachów, mówił o przyszłości świata w obliczu wojny w Ukrainie.

– Nie lubię porównywać obecnej sytuacji do szachów, gdyż one mają swoje reguły, podczas gdy dyktatorzy nie uznają żadnych reguł, wybierają tylko te, które im pasują – podkreśla Kasparow. – Można powiedzieć, że dyktatorzy wolą pokera, gdzie można blefować. Putin pokazuje nam wszystkim, że powinniśmy podążać za regułami, podczas gdy on jest ponad nimi. W mojej opinii największą tragedią Ukrainy jest to, że Ameryka czy zachodnia Europa nie zauważyli jeszcze, że jesteśmy w stanie wojny. Polacy, Litwini, Rumuni czy Finowie doskonale pamiętają swoją historię i rozumieją, że jeśli Putin pokona Ukrainę to się nie zatrzyma i każdy z nich będzie w wielkim niebezpieczeństwie. To czas wojny i wcale nie powinniśmy działać według zasad z czasów pokoju. Trzeba doprowadzić do sytuacji, by zachodnie demokracje zrozumiały prawdziwą naturę Putina, bo to wojna o przetrwanie naszego stylu życia. Musimy wspólnie doprowadzić do upadku Putina, dopóki będzie przy władzy, wojna się nie zakończy. Jak w szachach, nie będzie na koniec remisu, nie ma też możliwości, by obie strony były wygranymi.