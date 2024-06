Mistrzostwa świata w szachach szybkich i błyskawicznych odbędą się w Nowym Jorku. Turlej: Prestiżowe miejsce pozycjonuje bardzo wysoko dyscy

W imprezie, która odbędzie się pod koniec 2024 roku, udział weźmie kilkuset szachistów z całego świata. – Limit rankingowy, by móc zagrać w Nowym Jorku to 2550, więc bardzo wysoki i gwarantujący najwyższy poziom. Będą też oczywiście dzikie karty, a ja chciałbym przypomnieć, że identyczna impreza w grudniu 2021 roku odbyła się na Stadionie Narodowym w Warszawie, co też było bardzo prestiżową lokalizacją – dodaje Turlej, który z ramienia FIDE organizował w ostatnich dniach w Nowym Jorku szachowe mistrzostwa świata korporacji.

Impreza, w której grały reprezentacje największych korporacji świata, zakończyła się we wtorek rano czasu polskiego w samym centrum Manhattanu. – Na pewno sukces organizacyjny tej imprezy pomógł w decyzji o organizacji mistrzostw świata w Nowym Jorku. Cieszę się, bo pracujemy nad ciągłym rozwojem i popularyzacją szachów na całym świecie, a takie imprezy pokazują, iż jest to słuszna droga – dodaje Turlej.