Gąsawa złoży wniosek o nadanie praw miejskich. Po 90 latach od ich odebrania ta miejscowość w powiecie żnińskim ma szansę stać się miastem

W grudniu 2022 ministerstwo administracji wystąpiło do sześciu wsi w województwie kujawsko-pomorskim (w tym do Gąsawy i Rogowa w powiecie żnińskim), z propozycją aby złożyły one wnioski o zmianę statusu miejscowości ze wsi na miasto. Tym samym gminy miały okazję z wiejskich stać się miejsko--wiejskimi. Z oferty tej skorzystała gmina Gąsawa, choć czasu nie było wiele zarówno na napisanie wniosku, jak i na konsultacje z mieszkańcami całej gminy. Wniosek należy złożyć do końca marca 2023 roku.

- Decyzja naszej rady była szybka i po kilku spotkaniach zdawaliśmy sobie sprawę, że nie mieliśmy wiele czasu żeby dopełnić wszelkich formalności. W związku z czym Urząd Gminy Gąsawa stanął na wysokości zadania, dopełnił wszelkich formalności, jeżeli chodzi o procedurę administracyjną. Natomiast my wyznaczyliśmy kierunek, podjęliśmy stosowną uchwałę 5 stycznia 2023 roku w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych - powiedział Mariusz Kazik, przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie.