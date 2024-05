Gaszą pożary i ratują. Strażacy z Grudziądza i druhowie z powiatu grudziądzkiego świętowali. Były nagrody i awanse. Mamy zdjęcia Aleksandra Pasis Piotr Bilski

- To my nie patrząc na święto, porę dnia czy pogodę śpieszymy z pomocą by gasić i ratować - mówił podczas obchodów Dnia Strażaka st. bryg. Robert Gutowski, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu.