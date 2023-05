Strażacy z Grudziądza wmurowali akt erekcyjny pod budowę nowej komendy. W tubie też znalazła się Gazeta Pomorska [zdjęcia]

Na odnowienie siedziby komendy i jednostki ratowniczo - gaśniczej przy Piłsudskiego było kilka pomysłów. - Wyremontowanie całego obiektu poprzez wyburzenie jego części, rozbudowa tego co jest w tym miejscu bądź zmiana lokalizacji i budowa nowego obiektu - wspomina st. bryg. Robert Gutowski, komendant straży pożarnej w Grudziądzu. I kontynuuje: - Pomimo mojego tradycjonalizmu, wielkiego przywiązania do tego miejsca bo jako dziecko odwiedzałem tutaj mojego ojca - strażaka i traktowałem tę strażnicę jako mój drugi dom to wygrała trzecia opcja. Starania rozpoczęły się w 2020 roku. I... mamy to! Mury pną się już do góry.

Podczas uroczystości z okazji Dnia Strażaka na Rynku w Grudziądzu odczytano akt erekcyjny i złożono pod nim podpisy. Czytamy m.in. (...) Niech to rozpoczęte zaszczytne dzieło, poświęcone przez kapłana kujawsko - pomorskich strażaków ks. kanonika Mariusza Stasiaka zostanie pomyślnie zakończone oraz dobrze służy strażakom i społeczeństwa Grudziądza i powiatu grudziądzkiego przez wiele lat trzeciego tysiąclecia."