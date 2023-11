Gaz ma już nieco ponad 90 procent odbiorców z miasta i gminy Inowrocław

Po awarii stacji zasilającej w gaz Inowrocław i część gminy Inowrocław służby techniczne już od soboty (25 grudnia) pracują non stop, by przywrócić dopływ tego paliwa do budynków mieszkalnych i instytucji i firm.

W środę (29 listopada) rano służby prasowe wojewody kujawsko-pomorskiego poinformowały, że gaz ma już do 14950 odbiorców, co stanowi 90,5 proc. wszystkich odbiorców na terenie miasta i gminy Inowrocław. W systemie całodobowym pracują brygady z całego kraju.

Jeśli tempo prac zostanie utrzymane, być może jeszcze 29 listopada wszyscy odbiorcy będą otrzymywać gaz tak, jak to było przed awarią.

Mieszkańcy, którzy potrzebują pomocy lub chcą wypożyczyć grzejnik elektryczny, mogą nadal zgłaszać się pod numery telefonów: 503 949 912, 530 013 007, 694 491 827.