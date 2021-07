Gdzie bawić się w połowie wakacji? Koncerty, festyny, imprezy w Grudziądzu i okolicach w weekend 31 lipca oraz 1 sierpnia

Motocyklowo-rockowy festiwal "RiskStock" w Sztynwagu pod Grudziądzem

W piątek i sobotę w niewielkiej wsi Sztynwag pod Grudziądzem trwa festiwal „RiskStock”.

Już w piątek od g. 16 grać tutaj będą zespoły: Dolina Lalek, Let Us Love, Drunk Riders, Cela nr 3.

W sobotę (31 lipca) impreza rozpocznie się już o g. 10. Na początek zaplanowano zabawy i konkursy. Od ok. g. 16 planowane są koncerty zespołów Vermouth, Taroth, Tenacity, Garaż37 i Underdog.