Sypie się terminarz Grand Prix. Będą dodatkowe turnieje w Toruniu i Bydgoszczy?

Dla BSI to potężna strata, bo Grand Prix Wielkiej Brytanii generował firmie blisko połowę przychodów. - Jesteśmy bardzo rozczarowani, bo od wielu miesięcy negocjowaliśmy z rządem Walii i lokalnymi promotorami nad możliwymi rozwiązaniami. Niestety już teraz wiemy, że nie uda nam się ugościć najlepszych żużlowców świata na Principality Stadium, a impreza musi zostać odwołana - przyznał wiceprezydent BSI, Paul Bellamy.

Z terminarza Grand Prix 2021 wypadły już trzy turnieje. W ten weekend mieliśmy emocjonować się ściganiem we włoskim Teterow, 22 maja nie będzie turnieju w niemieckim Teterow, znika także perła i jeden z symboli mistrzostw świata - turniej w Cardiff (zaplanowany był na 17 lipca).

Pierwszą decyzją BSI jest dołożone dodatkowe turnieju w Pradze. Grand Prix Czech miało się odbyć 5 czerwca, ale zostało przełożone na 16 i 17 lipca. Takie rozwiązanie sprawdziło się w ubiegłym roku, gdy takie podwójne turnieje odbyły się we Wrocławiu, Gorzowie, Pradze i Toruniu. Dzięki temu udało się zorganizować osiem turniejów.

Pewne wydają się po za tym polskie turnieje: 31 lipca we Wrocławiu, 7 sierpnia w Warszawie i 2 października w Toruniu. W zasadzie tylko stołeczny budzi wątpliwości, gdyby do wakacji nie było możliwości wpuszczenia kibiców na PGE Narodowy. To jednak mało prawdopodobne. Z nieoficjalnych informacji wynika, że sport dla kibiców będzie stopniowo otwierany od maja.

W kalendarzu mistrzostw świata 2021 zostało ich na razie dziewięć (już z dodatkowym praskim). Cykl miał się rozpocząć 19 czerwca, ale miejsca tego turnieju wciąż nie ustalono i data już została przesunięta. Teraz więc, to praskie zawody będą premierowe w tym sezonie.

Wiemy, że BSI przygląda się pilnie polskiemu rynkowi i niewykluczone, że wkrótce pojawią się propozycje podwójnych turniejów, w pierwszej kolejności we Wrocławiu i Toruniu. W ubiegłym roku sześć z ośmiu turniejów odbyło się w Polsce i tylko dzięki temu udało się rozegrać mistrzostwa świata.

Możliwe są jednak jeszcze poważniejsze zmiany w terminarzu. W ubiegłym roku cykl dwa razy zawitał do Gorzowa i to jedna z możliwości. Gotowa na powrót do mistrzostw świata jest także Bydgoszcz, zwłaszcza gdyby pojawiła się szansa na przyjęcie kibiców na zmodernizowane trybuny. Ubiegłoroczny turniej SEC udowodnił, że bydgoski tor nic nie stracił ze swojej atrakcyjności.

Dla żegnającej się z Grand Prix brytyjskiej firmy BSI to byłaby okazja na ostatni zarobek i na sam koniec kontraktu z FIM okazja, aby sprzedać dodatkowe prawa do organizacji turniejów. Przypomnijmy, że od 2022 roku prawa do Grand Prix przejmują Discovery i Eurosport Events.