Gdzie w powiecie chełmińskim w najbliższych dniach zaszczepisz się przeciwko COVID-19?

Lipienek - sobota 21.08.2021

Trwa ogólnopolska akcja promowania szczepień przeciw COVID-19 #SzczepimySięzOSP. Włączyli się do niej strażacy z OSP Lipienek.

- Włączamy się do akcji, którą zorganizujemy w strażnicy - mówi Radosław Lewandowski, naczelnik OSP Lipienek. - Akcję #SzczepimySięzOSP zaplanowaliśmy na sobotę, 21 sierpnia. Ruszamy ze szczepieniami od godz. 11. Potrwają do godz. 14, ale czas ten może ulec przedłużeniu, jeśli będzie więcej chętnych. Wiemy, że nie wszyscy zdążyli zaszczepić się w Lisewie, więc zapraszamy do Lipienka. Zaszczepić mogą się tu też mieszkańcy sąsiednich gmin. Zapewniamy dowóz na miejsce szczepienia, napoje, posiłek. Będzie zorganizowane miejsce odpoczynku po szczepieniu, a także miła atmosfera. Mieszkańcy mają możliwość zaszczepienia się jednorazową szczepionką przeciw COVID-19 Johnson &Johnson, a my pozyskamy fundusze na zakup nowego sprzętu, który służył będzie do ratowania zdrowia, życia, mienia mieszkańców.