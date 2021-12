Gen. Waldemar Skrzypczak: - Nie będzie nam Putin dyktować, jak mamy żyć

- Czuje pan atmosferę zagrożenia? Ludzie pytają pana o wojnę?

- Ostatnio w pociągu jakiś pan zapytał mnie: czy będzie wojna? Uspokajam, że wojny nie będzie. Trzeba skończyć z retoryką: nie oddamy ani guzika. Trzeba przygotować wojsko. Nie wolno dać się zaskoczyć, a jednocześnie należy wyrażać troskę o jedność NATO, o tworzenie zdolności militarnych NATO i wspierać Ukrainę. Kiedy słyszę, że Marine Le Pen raz mówi o suwerenności państw europejskich, a jednocześnie pozbawia tego prawa Ukrainę mówiąc, że Ukraina jest pod wpływem Rosji i tak zawsze będzie, to przecie niedopuszczalne!

- Dziennik “Bild” ostrzega, że Rosja chce w trzyetapowym ataku zagarnąć dwie trzecie terytorium Ukrainy. Miałoby się to odbyć na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku.

- Dla mnie to kremlowski blef. To raczej nie przypadek, że taki artykuł pojawia się w niemieckim “Bildzie”, bo czyż Niemcy nie są najbliższym przyjacielem Moskwy w tej chwili? Autor artykułu powołuje się na wysokich rangą Rosjan przedstawiających scenariusz najazdu na Ukrainę. Czy pan sobie wyobraża, żeby jakikolwiek wysoki rangą rosyjski dowódca wojskowy, ekspert ujawnił plan Putina zajęcia Ukrainy?! Dlatego uważam takie wiadomości za grę Kremla, chcącego wystraszyć Unię Europejską, NATO oraz Stany Zjednoczone, że Rosja naprawdę chce najechać Ukrainę. Nie mam wątpliwości, że to gra.