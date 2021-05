Generał Bogusław Pacek z wizytą w Rypinie. Honorowy obywatel miasta nagrodził młodzież [zdjęcia]

Gen. Pacek, wspólnie z burmistrzem Pawłem Grzybowskim, wręczył nagrody i dyplomy laureatom konkursu literackiego pt. „Moje marzenie – bezpieczna Polska, bezpieczna ziemia rypińska”. Pierwsze miejsce zajęła Karina Sielicka ze Szkoły Podstawowej w Trąbinie za wiersz „Marzenie o bezpiecznej ojczyźnie”. Drugą nagrodę jury przyznało Paulinie Szulc z Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu za pracę „Mój dom, moje miasto”. Trzecie miejsce zajęli ex aequo: Mateusz Puciński (Szkoła Podstawowa w Radzynku – praca pt. „Życzenie”) oraz Patrycja Kosińska (Szkoła Podstawowa w Radzynku - praca „Zimowe wspomnienia”).

Następnie w RDK została zorganizowana debata „O bezpieczeństwie”, w której wzięli udział uczniowie klas mundurowych szkół powiatu rypińskiego.

– Rypin to ważne dla mnie miejsce na Ziemi – mówi gen. Bogusław Pacek. – Cieszę się z każdego spotkania, szczególnie z młodymi ludźmi, którzy mają tak wiele zapału i chęci do zmieniania świata. Dziękuję władzom Rypina i ziemi rypińskiej, na czele z burmistrzem Pawłem Grzybowskim oraz starostą Jarosławem Sochackim, za wspieranie licznych inicjatyw służących edukacji, kulturze i bezpieczeństwu. Rypiński Dom Kultury to dobre miejsce do działania, mam nadzieję, że razem z dyrektor Justyną Motylewską jeszcze nie raz podziałamy w gronie ludzi z różnych miejsc Polski i zagranicy, którzy wyszli z tego gniazda.