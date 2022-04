Gigantyczna spalarnia w Inowrocławiu. "Prezydent popełnia błąd"

Poniżej rozmowa z Januszem Radzikowskim, członkiem Stowarzyszenia „Nie” dla Spalarni w Inowrocławiu. Głos w sprawie zabrał dla naszej redakcji także Tomasz Molenda z CIECH Soda Polska S.A. Czytaj więcej: Gigantyczna spalarnia w Inowrocławiu. "Spalarnia ma pomóc uzdrowisku"

Dlaczego Stowarzyszenie mówi „Nie” dla spalarni w Inowrocławiu?

Chcę wyraźnie podkreślić, że to „Nie” mówimy w imieniu mieszkańców miasta, szczególnie tych z dzielnicy Mątwy, gdzie ta spalarnia ma powstać. Bo jak wyczytaliśmy w mediach, ma być ona największa w Polsce – na 310 tysięcy ton odpadów. Mieszkańcy przede wszystkim boją się tej technologii, która może być niebezpieczna zarówno dla nich jak i dla środowiska. Co prawda prezydent Inowrocławia cały czas przekonuje nas, że będzie ona bezpieczna - chociażby dlatego że delegacja naszego miasta była w miasteczku obok niemieckiego Magdeburga i spotkała się z władzami tamtejszej spółki, która ma już taką spalarnię. A ja wolałbym, aby nasze władze spotkały się z tam żyjącymi mieszkańcami, bo to ich opinia tak naprawdę jest tym elementem wiążącym. My planujemy się z nimi spotkać, aby dowiedzieć się, jak im się żyje w sąsiedztwie tej spalarni. Z informacji, jakie do nas już teraz docierają, wynika, że pierwsze lata funkcjonowania tej instalacji były wręcz wzorcowe, bo przestrzegano wszelkie normy. Teraz – jak słyszymy - te normy już nie są tak przestrzegane, a mieszkańcy narzekają na zapachy i parametry z tej spalarni. Obawą mieszkańców Inowrocławia, wynikającą z wybudowania tej nowej instalacji, jest też spadek wartości ich nieruchomości, bo już sama nazwa - Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów (ZTPO) - będzie budzić kontrowersję przyszłych nabywców mieszkań w tym obszarze. Nikt przecież nie będzie chciał mieszkać przy spalarni. Poza tym, inwestycja ta drastycznie obniży funkcjonowanie naszych zakładów leczniczych, w które przez lata tak wiele zainwestował samorząd. No i pozostaje jeszcze kwestia transportu tych odpadów. Nie ma przecież dzisiaj czegoś takiego, że będą one przewożone wyznaczoną trasą, bo nie ma takich przepisów, które to nakażą.