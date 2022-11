„Gimnastyka dla Polaków!” już w sobotę w Warszawie. Niezwykłe atrakcje dla uczestników

Gimnastyka w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularna, a przyrządy gimnastyczne są stałym elementem zewnętrznych stref sportu. Wielka akcja „Gimnastyka dla Polaków!” ma sprawić, by ten trend przybrał jeszcze na sile.

– Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że gimnastyka towarzyszy nam na co dzień, jest z nami niemal cały czas. To przecież nie tylko sport wyczynowy pod postacią gimnastyki sportowej, artystycznej, akrobatyki czy skoków na trampolinie. Poprzez podstawowe czynności, takie jak skłon, przysiad, leżenie czy wyprost, jest również częścią naszego powszedniego życia. Dlatego oprócz formy wyczynowej gimnastyka to również sport powszechny – mówi Leszek Blanik, mistrz olimpijski, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego. To właśnie Polski Związek Gimnastyczny jest organizatorem akcji „Gimnastyka dla Polaków!”, która będzie największym tego typu przedsięwzięciem w historii związku. Jest ona dedykowana czterem grupom wiekowym z podziałem na chłopców i dziewczyny, od siódmego roku życia.