GKM Grudziądz - Unia Leszno. Mistrz Polski za mocny

GKM Grudziądz - Unia Leszno 39:51

Zooleszcz DVP Logistic GKM:

9. Przemysław Pawlicki 7 (2,2,3,0,0)

10. Norbert Krakowiak 1+1 (-,-,0,1)

11. Paweł Miesiąc 5+1 (1,0,1,2,1)

12. Kenneth Bjerre 10 (1,3,3,2,1)

13. Nicki Pedersen 10 (3,3,2,2,0)

14. Denis Zieliński 2 (2,0,0)

15. Mateusz Bartkowiak 2+2 (1,0,1)

16. Roman Lachbaum 2 (2,0)

Unia Leszno:

1. Emil Sajfutdinow 11 (3,2,2,1.3)

2. Janusz Kołodziej 9+3 (2,1,1,3,2)

3. Jaimon Lidsey 2+1 (0,1,1,0)

4. Jason Doyle 13+1 (3,2,3,3,2)

5. Piotr Pawlicki 11 (0,3,2,3,3)

6. Kacper Pludra 4 (3,1,0)

7. Krzysztof Sadurski 1 (0,1,0)

8. Szymon Szlauderbach

•Bieg 15

Sajfutdinow, Doyle, Bjerre, Pedersen 1:5 (39:51)

•Bieg 14

Pi. Pawlicki, Kołodziej, Miesiąc, Prz. Pawlicki 1:5 (38:46)

•Bieg 13

Pi. Pawlicki, Pedersen, Krakowiak, Lidsey 3:3 (37:41)

•Bieg 12

Kołodziej, Miesiąc, Bartkowiak, Sadurski 3:3 (34:38)

•Bieg 11

Doyle, Bjerre, Sajfutdinow, Prz. Pawlicki 2:4 (31:35)

•Bieg 10

Bjerre, Pi. Pawlicki, Miesiąc, Pludra 4:2 (29:31)

•Bieg 9

Prz. Pawlicki, Sajfutdinow, Kołodziej, Krakowiak 3:3 (25:29)

•Bieg 8

Doyle, Pedersen, Lidsey, Zieliński 2:4 (22:26)

•Bieg 7

Pi. Pawlicki, Prz. Pawlicki, Sadurski, Lachbaum 2:4 (20:22)

Lachbaum za Krakowiaka. Rosjanin na dystansie traci punkt na rzecz juniora

•Bieg 6

Pedersen, Sajfutdinow, Kołodziej, Bartkowiak 3:3 (18:18)

Pedersen na dystansie wyprzedza Kołodzieja

•Bieg 5

Bjerre, Doyle, Lidsey, Miesiąc 3:3 (15:15)

Bjerre na dystansie radzi sobie z Doylem

•Bieg 4

Doyle, Lachbaum, Pludra, Zieliński 2:4 (12:12)

Lachbaum za Krakowiaka. Zieliński na ostatnim okrążeniu traci punkt

•Bieg 3

Pedersen, Kołodziej, Bjerre, Pi. Pawlicki 4:2 (10:8)

•Bieg 2

Pludra, Zieliński, Bartkowiak, Sadurski 3:3 (6:6)

•Bieg 1

Sajfutdinow, Prz. Pawlicki, Miesiąc, Lidsey 3:3 (3:3)

GKM - Unia Leszno na żywo

Dla gospodarzy to będzie spotkanie wielkiej wagi. Jeśli GKM zdobędzie punkty w tym spotkaniu, zrobi duży krok w stronę utrzymania. Każdy punkt na kandydatach do play off poprawia sytuacje drużyny, a GKM już pokonał Betard Wrocław i zremisował z Motorem Lublin. Wygrana z mistrzem Polski byłaby ogromnym kapitałem.