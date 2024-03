Globalna awaria Facebooka 5.03.2024. Nie działał też Messenger i Instagram - nowe informacje

Awaria Facebooka w Polsce 5.03.2024

AKTUALIZACJA: Globalna awaria Facebooka a także Messengera i Instagrama została opanowana około godz. 17:20. Większość użytkowników ponownie ma możliwość zalogowania się w serwisach społecznościowych.

Awaria Facebooka i Messengera wystąpiła we wtorek, 5 marca 2024 roku. Nie działał Facebook, Messenger i Instagram. Użytkownicy zostali wylogowani ze swoich kont zarówno w aplikacji mobilnej, jak i w wersji na przeglądarki i nie mogli się ponownie zalogować. Nie było możliwości wysyłania ani odczytywania wiadomości na popularnym komunikatorze.

Na stronie Downdetector użytkownicy zgłaszali awarie, dzięki czemu można było zaobserwować, kiedy dokładnie wystąpiły problemy z Facebookiem, Messengerem a także Instagramem. Zgłoszenia spływały z całej Europy, co oznacza, że była to awaria na dużą skalę.

Fala zgłoszeń dotyczących awarii Facebooka wpływała do serwisu DownDetector od 16:00 we wtorek (5 marca). Liczba zgłoszeń problemów z funkcjonowaniem portali społecznościowych w kilka minut wynosiła ponad 100 tys.! Do godz. 17:00 odnotowano ponad 300 tysięcy zgłoszeń awarii na Facebooku.