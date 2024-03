Awaria Facebooka i Messengera - 5.03.2024. Nie działały portale społecznościowe S

Con Karampelas / Unsplash

We wtorek, 5 marca, wystąpiły poważne problemy z dostępem do Facebooka, Messengera oraz Instagrama. Użytkownicy - nie tylko z Polski - zostali wylogowani ze swoich kont i nie mogli się ponownie na nie dostać. Niektórzy próbowali resetować hasła - ta metoda jednak nie pomagała. Aktualizacja: między godziną 17 a 18, sytuacja wracała do normy, możliwość korzystania z portali społecznościowych została przywrócona.