Gmina Chełmno. Nowy samochód gaśniczy zaparkuje w remizie OSP Podwiesk

OSP Podwiesk w czwartek wybiera się do firmy w okolicy Częstochowy, aby odebrać nowy wóz strażacki. Do wsi zajedzie z wielką pompą. Strażacy szykują huczne powitanie.

Nowy wóz dla OSP w Podwiesku

- Samochód, który w czwartek dotrze do jednostki OSP w Podwiesku jest fabrycznie nowy - mówi Krzysztof Wypij, wójt gminy Chełmno. - Kosztował około 800 tysięcy złotych. To ogromna niespodzianka, że udało się kupić nowy, ponieważ pierwotnie planowany był zakup używanego. Nie spodziewaliśmy się, ani ja ani druhowie, że to będzie nowy wóz. Świetny nabytek, do którego dołożyliśmy się jako gmina. Tym bardziej przydatny, że jego poprzednik liczy już pół wieku!