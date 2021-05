Gmina Chełmno. Zaglądamy do nowej siedziby Urzędu Gminy Chełmno. Zdjęcia

- Pamiętam, jak zostałem wójtem w 2002 roku - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej było zaledwie trzech pracowników - mówi Krzysztof Wypij, wójt gminy Chełmno. - Obecnie jest to dziewięć osób . Doszło wypłacanych zasiłków, 500+, funkcja asesora rodzinnego, zatrudniona została dodatkowa księgowa. Nowe zadania, nowe zatrudnienia. GOPS był w Dolnych Wymiarach, potem na Kościuszki w Chełmnie. Teraz - w nowej siedzibie - mieścił się będzie w Urzędzie Gminy Chełmno.

Jak mówi wójt gminy Chełmno, zadań i pracowników przybywa, więc od dawna myśleli o tym, by zmienić lokum.

- Zaczęliśmy już jakiś czas temu myśleć o zmianie siedziby. O znalezieniu innego miejsca, zbudowaniu nowego obiektu. Ale to było gdybanie i sfera marzeń - mówi Krzysztof Wypij. - Realne szanse pojawiły się, gdy Banku Spółdzielczy w Chełmnie został przejęty przez ten toruński i pojawiło się ogłoszenie, że chcą sprzedać swój chełmiński budynek. Rozpoczęliśmy więc negocjancie - ceny, warunków zakupu. Udało się porozumieć. Za obiekt zapłacimy 2 mln 320 tys. złotych w ośmiu ratach. Jedną zapłaciliśmy od razu w ubiegłym roku, jedną w tym, pozostanie sześć - po 290 tys. złotych. Przy rosnących cenach nieruchomości myślę, że to dobra cena.

Dotąd w budynku Urzędu Gminy Chełmno było zbyt ciasno, by dołączyli tu pracownicy GOPS-u.

Remont obiektu wyniósł około 400 tys. złotych. W marcu się zakończył. Nowa siedziba to trzy piętra plus piwnica, czyli znaczna powierzchnia.

- Zrobiła go firma z Torunia, która wygrała przetarg - dodaje wójt. - Z tych 400 tys. złotych aż 100 tys. złotych to koszty sieci informatycznej. Jest nowa serwerownia, tysiące metrów kabli, nowe instalacje, podłogi w niektórych pomieszczeniach. Zostały też postawione dodatkowe ściany. I kupiliśmy nowe meble. część z obecnej siedziby zostanie przeniesiona do nowej, ale pomieszczeń jest znacznie więcej - wszystkie musimy wyposażyć w meble. obecnie meble są dostarczane, wnoszone. Trwają także jeszcze prace kosmetyczne -wymiana zamków, zawieszanie tabliczek na drzwiach, niektóre pokoje są tapetowane.