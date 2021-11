Gmina Chojnice najbogatsza w Polsce! Prawo serii działa: W przyszłym roku dostanie dodatkowe miliony Anna Klaman

Wójt gminy Chojnice Zbigniew Szczepański Fot. Archiwum

Gmina wiejska Chojnice jest na czele rankingu najbogatszych gmin w Polsce za 2020 r. A to dlatego, że oprócz swoich mieszkańców, z których PIT-ów do gminy trafiło wówczas 16 mln zł, jeden z nich podarował w ten sposób gminie 86 mln zł! To był efekt transakcji z grudnia 2018 r., kiedy firma państwa Słonimskich została kupiona przez Amerykanów w większościowym pakiecie za ponad miliard złotych.