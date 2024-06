Gmina Kikół już przystąpiła do opracowania planu ogólnego. Radni spotkali się z planistką!

Przybliżyła im podstawowe założenia planu ogólnego.

- Praca nad planem ogólnym będzie wymagała wielu konsultacji z mieszkańcami – stwierdziła Elżbieta Matusiak. – Jest to nowy dokument, który musi zawierać dużo informacji z przeróżnych dziedzin i skupiać się na tym, co jest. Gmina Kikół jest bardzo rozwojowa zarówno pod względem krajobrazowym, jak i komunikacyjnym. Po uchwaleniu planu ogólnego decyzję o warunkach zabudowy zostaną wydane wyłącznie dla tych działek, które będą przeznaczone pod inwestycje.

Wnioski do 17 czerwca br.

Mieszkańcy gminy i miasta Kikół mają czas do 17 czerwca br. na złożenie wniosku do planu ogólnego. Można to zrobić wyłącznie na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego. Jest on dostępny na stronie Urzędu Miasta i Gminy Kikół www.kikol.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kikół pok. nr 5 .

- Zachęcam mieszkańców do zastanowienia się, czy w ciągu najbliższych pięciu lat nie będą planować jakiejś budowy – mówi Renata Gołębiewska, burmistrz miasta i gminy Kikół. – Jeśli teraz nie złożą stosownego wniosku, nie będą mogli tego zrobić. Nie ma możliwości, by dla pojedynczych mieszkańców zmieniać zapisy w planie ogólnym gminy, bo wiąże się to ze zbyt dużymi kosztami.