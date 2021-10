Gmina Nakło. Propozycje dla aktywnych. Maraton MTB i bieg terenowy na 5 km. Trwają zapisy

Do końca bm. zgłaszać można chęć udziału w II Maratonie MTB. Impreza odbędzie się w sobotę 6 listopada. Start maratonu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Paterku o godz. 11, dystans do pokonania to 35 km.

Limit zawodników organizatorzy określili na 200 osób. Regulamin dostępny na stronie internetowej spółki Nakielski Sport.

Trwają także zapisy na II Niepodległościowy Bieg Terenowy na dystansie 5 km. Wydarzenie obędzie się przy szkole w Paterku w niedzielę 7 listopada.