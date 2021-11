Gmina Sępólno przymierza się do budowy świetlicy wiejskiej w Zbożu

- Mamy tam już grunt przygotowany pod lokalizację tego obiektu. Odbyły się też konsultacje z mieszkańcami na temat samego projektu. Mieszkańcy pozytywnie podeszli do tego tematu. Będzie to obiekt o wielkości około 160 metrów kwadratowych. Będzie miał dużą salę konferencyjną i mniejszą salkę do zajęć w mniejszych grupach. Będzie on wyposażony w kuchnię i sanitariaty, w tym także dla osób niepełnosprawnych – mówi Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna.