Gmina Sępólno przystępuje do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to nowe rozwiązanie umożliwiające samorządom budowę mieszkań czynszowych ze wsparciem finansowym państwa. Program jest „odświeżoną” wersją popularnych Towarzystw Budownictwa Mieszkaniowego. Z założenia ma zwiększyć dostępność mieszkań dla osób o umiarkowanych dochodach. Lokatorom, którzy w ramach umowy partycypacji pokryją co najmniej 20 proc. ( w dużych miastach 25 proc.) kosztów budowy lokalu, SIM-y zapewnią możliwość dojścia do własności po 20-30 latach.

Jak informowaliśmy miesiąc temu, gmina Sępólna chce zbudować 32 mieszkania na osiedlu przy ulicy Baczyńskiego w ramach SIM. By te plany mogły dojść do skutku, najpierw powołana musi zostać spółka decyzją Rady Miejskiej. Radni na majowej sesji wyrazili zgodę na utworzenie przez gminę Sępólno Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Bydgoski” z siedzibą w Inowrocławiu, której udziałowcem będą samorządy oraz Krajowy Zasób Nieruchomości. Spółka podejmie działania zmierzające do wybudowania budynków mieszkalnych oraz ich eksploatacji.

Gmina, by objąć udziały, wniesie do spółki w formie wkładu pieniężnego kwotę otrzymaną z Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa. Dlatego też rada zatwierdziła wniosek burmistrza skierowany do rządu o wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Wniosek opiewa na 3 miliony złotych

.